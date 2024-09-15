Україна

Кияни стали першими, кому підкорилося таке досягнення.

Виїзний поєдинок із Зорею в 6 турі УПЛ-2024/25 виявився ювілейним для Динамо, передає офіційний сайт киян.

Зоря — Динамо 0:2 Відео голів та огляд матчу 14.09.2024

Вчора "біло-сині" провели свій 500-й матч чемпіонату України без пропущених голів. Зазначимо, що 224 такі зустрічі столичний клуб провів у статусі гостей, тоді як 276 інших — на власному полі.

Перший в історії Динамо "сухий" матч у ЧУ відбувся 10 березня 1992 року. Тоді кияни з рахунком 1:0 здолали Нафтовик, а їхні ворота захищав литовець Вальдемарас Мартинкенас.

Нагадаємо, у поєдинку із Зорею дебютним голом за "біло-синіх" відзначився Максим Брагару.