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Захисник "біло-синіх" поділився своїми думками після гри з Ворсклою.

Захисник київського Динамо Олександр Караваєв прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Ворскли (3:1), у якому він відзначився голом.

"Це мій синочок, Кірюша. Так склалося, що він поки за своє життя ходив на два матчі, не враховуючи того, коли він одного разу був ще у дуже ранньому віці, і я обох матчах забив – у першому два голи і зараз один. Тож це мій талісманчик. Перший матч був товариським.

Це командна гра, і я дуже люблю віддавати гольові передачі. Я двічі віддав на Костю Вівчаренка. Прикро, що не забив, але реабілітується в інших іграх. Після моменту у матчі проти Рейнджерс, коли я не віддав пас на Миколу Шапаренка, я себе досі караю.

Ми розуміли, що буде важко, тому що суперник може закритися і буде мало вільних зон. Але також розуміли, що якщо заб’ємо гол, вони вже будуть відкриватися і пресингувати нас. Були деякі помилки в обороні, ми могли і пропустити, але також могли дуже багато забивати. Треба, щоб була реалізація, аби не було таких моментів, як за рахунку 2:0, коли ми пропустили гол, і останні десять хвилин дуже нервові. Не варто до такого доводити. Треба реалізовувати свої моменти і спокійно завершувати гру.

Звісно, для новачків потрібен певний період на адаптацію. Дуже важко прийти й одразу давати результат. Але все, про що каже тренерський штаб – у тренуваннях, іграх – вони виконують. Десь, можливо, щось не виходить, але всі стараються. У нас дуже сильний мікроклімат, всі один одного підтримують. Ми розуміємо, що якщо не будемо разом, єдиним цілим, у нас нічого не вийде. Тому, як ви бачите, у нас кожну гру багато замін, як у стартовому складі, так і по ходу матчів. У нас дуже велика конкуренція на кожній позиції. Будь-хто може вийти у будь-який момент і зробити результат.

Справді, так виходило, що я грав у єврокубках, а в чемпіонаті ще не доводилося. Тож це дебют в УПЛ у цьому сезоні.

Епізод з падінням Себальйоса? Дай Боже, щоб все було добре. Здоров’я – це найголовніше. На тренуваннях видно, що він дуже міцний хлопець, дуже розумний, технічно оснащений. У нього великий потенціал", — наводить слова Караваєва прес-служба клубу з посиланням на УПЛ ТБ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо Київ – Ворскла.