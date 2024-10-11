Україна

"Гірники" працюють прозоро.

Донецький Шахтар звітував про фінансовий прибуток у сезоні-2023/24 та сплату податків до державного бюджету України. Про це йдеться на офіційному сайті "гірників".

Загальний дохід донецького клубу за сезон-2023/24 з урахуванням ПДВ склав 2,823 млрд. гривень. 614 мільйонів гривень Шахтар заробив від продажу та оренди своїх футболістів, 1,916 млрд. грн. вони отримали за участь у Лізі чемпіонів та Лізі Європи. Також 293 млн. грн. було отримано від комерційної діяльності клубу.

Зазначається, що Шахтар сплатив 408 млн. грн. податків за підсумками сезону 2023/24. Податок на доходи фізичних осіб склав 300 млн. грн.