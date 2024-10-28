Україна

Підсумки Класичного від Тараса Степаненка.

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко прокоментував нічию з Динамо в УПЛ.

"Наразі ми більше в тонусі, граємо більш агресивно на м'ячі, без м'яча, краще в пресингу і молоді гравці Динамо, особливо позаду, не могли під високим пресингом виходити з оборони.

В них зовсім нічого не виходило в першому таймі. Можливо, молодість, перегоріли, але було видно, що вони не зовсім ввійшли у цю гру.

Нагадаємо, Динамо та Шахтар зіграли внічию — 1:1.