Підсумки Класичного від Тараса Степаненка.
ТАРАС СТЕПАНЕНКО, ФОТО ШАХТАР
28 жовтня 2024, 12:24
Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко прокоментував нічию з Динамо в УПЛ.
"Наразі ми більше в тонусі, граємо більш агресивно на м'ячі, без м'яча, краще в пресингу і молоді гравці Динамо, особливо позаду, не могли під високим пресингом виходити з оборони.
В них зовсім нічого не виходило в першому таймі. Можливо, молодість, перегоріли, але було видно, що вони не зовсім ввійшли у цю гру.
Нагадаємо, Динамо та Шахтар зіграли внічию — 1:1.