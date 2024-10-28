Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.

Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги!

Ми продовжуємо нашу розважальну рубрику та традиційно відкриваємо новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.

P. S. Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому вкотре хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.

Отже ми розпочинаємо, а вам усім як завжди бажаємо приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!

*усі персонажі вигадані та не мають нічого спільного з реальністю (можливо)

📰 ЛІОНЕЛЬ МЕССІ ВИПЕРЕДИВ КРІШТІАНУ РОНАЛДУ ЗА КІЛЬКІСТЮ ГОЛІВ БЕЗ УРАХУВАННЯ ПЕНАЛЬТІ.

🗣 А як же Пепсі?

📰 НЕЙМАР ВПЕРШЕ З ЖОВТНЯ 2023 РОКУ ВИЙШОВ НА ФУТБОЛЬНЕ ПОЛЕ.

🗣 + день народження сестри.

📰 АВТОГОЛ РІЗНИКА ВИЗНАЧИВ ДОЛЮ ШАХТАРЯ В МАТЧІ З АРСЕНАЛОМ НА ЕМІРЕЙТС.

📰 ГЕНДИРЕКТОР ШАХТАРЯ СЕРГІЙ ПАЛКІН ЗНОВУ ВИСЛОВИВСЯ ПРО МИХАЙЛА МУДРИКА ТА ЙОГО ГРУ В АНГЛІЇ: "ВАМ НЕ ПОТРІБНА FERRARI, ЯКЩО ВИ НЕ ВМІЄТЕ НЕЮ КЕРУВАТИ — ОСЬ ЩО Я ДУМАЮ ПРО МУДРИКА В ЧЕЛСІ".

📰 СЕРГІЙ ПАЛКІН ТАКОЖ ВИСЛОВИВСЯ ПРО МОЖЛИВИЙ ТРАНСФЕР ГЕОРГІЯ СУДАКОВА: "СУДАКОВИМ ЦІКАВИТЬСЯ МАНЧЕСТЕР СІТІ".

📰 ДИНАМО КИЇВ ПОСТУПИЛОСЬ РОМІ ЧЕРЕЗ ГОЛ ІЗ ПЕНАЛЬТІ ВІД АРТЕМА ДОВБИКА.

🗣 Мали визначити в Класичному, але питання відкрите.

📰 ГОЛ ТА ДУБЛЬ АСИСТІВ МИХАЙЛА МУДРИКА ДОПОМІГ ЧЕЛСІ РОЗБИТИ ПАНАТІНАЇКОС У ЛІЗІ КОНФЕРЕНЦІЙ.

📰 ЦЕ БУВ ТИЖДЕНЬ МУДРИКА, ТОМУ КЕРМАНИЧ ЧЕЛСІ ЕНЦО МАРЕСКА ВИСЛОВИВСЯ ПРО УКРАЇНСЬКОГО ВІНГЕРА: "ПРОЦЕС ВИВЧЕННЯ ТА ОПАНУВАННЯ У НЬОГО ПРОХОДИТЬ ПОВІЛЬНІШЕ, ПОРІВНЯНО З ІНШИМИ".

📰 БАРСЕЛОНА ЗНИЩИЛА РЕАЛ МАДРИД.

🗣Після Класичного страшно в коментарі було заходити...