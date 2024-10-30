Україна

Голкіпер "левів" поділився своїми думками після гри з Рухом.

Воротар Карпат Олександр Кемкін прокоментував поразку своєї команди у матчі 1/8 фіналу Кубку України проти Руху (0:1).

"Мені зараз тяжко щось казати. Перше: я хочу попросити пробачення за гол. Я беру відповідальність на себе. Мабуть, я повинен брати цей удар.

Але, мабуть, через це і називають воротарську позицію найскладнішою в плані психології, тому що ти можеш проводити гарний матч, але одна невдала дія може перекреслити всі твої старання. Ну, нічого, треба встати після цього падіння і надалі йти до своїх цілей.

Владислав Вікторович сказав, що ми провели гарний матч, що потрібно рухатися далі, забувати цей матч. Надалі в нас дуже відповідальні матчі, і ми повинні забирати їх", — сказав Кемкін в ефірі телеканалу ICTV.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Рух — Карпати.