Україна

Олександр Романчук поділився думками про кубковий матч проти Полісся.

Захисник Кривбасу Олександр Романчук прокоментував поразку своєї команди у матчі 1/8 фіналу Кубку України проти Полісся (1:2).

"Можна погодитися з нашим тренером, що результат не по грі. Ми були точно не слабші. Забили перший м'яч, все було добре. Але далі дві подачі — два голи. Десь, можливо, в штрафному треба більше концентрації і грати надійніше, але це футбол.

Після голу Задераки могли одразу забивати ще. Сосі не пощастило. Це був важливий момент матчу? Можливо, це важливий момент, але нічого страшного. Все одно ми вигравали 1:0, і вся гра була попереду. Не думаю, що це ключовий момент, але згідний з тим, що свої моменти треба реалізовувати.

Як я вже сказав, десь, треба ще більше концентрації при подачах, ближче до опонентів грати. Команда у суперників в цілому високого зросту, тому десь не додивились, на жаль", — наводить слова Романчука прес-служба клубу.

Раніше своїми емоціями після гри поділився головний тренер криворіжців Юрій Вернидуб.