Україна

Хавбек полтавської команди поділився своїми думками після гри з "біло-синіми".

Півзахисник Ворскли Артем Челядін прокоментував поразку своєї команди у матчі 1/8 фіналу Кубку України проти Динамо у додатковому часі.

"Відчували, що можемо дотиснути Динамо. Ми провели хороший матч, але хороший матч потрібно закріплювати хорошим результатом, а він – негативний. Тому поразка болісна.

Ми не сідали вниз, намагалися пресингувати Динамо, відбирали м’ячі, атакували. Думаю, що ми зіграли добре, просто припускалися помилок. Але помилки роблять все. У випадку з обома голами можна було не доводити ситуацію до взяття наших воріт.

Уболівальники після матчу говорили, що всі ми молодці. А вболівальники – це наш головний критерій. Якщо їм подобається, як ми граємо, то ми на правильному шляху", — наводить слова Челядіна прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ворскла – Динамо Київ.