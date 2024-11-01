Україна

Ворскла стала лише четвертим клубом УПЛ, який підкорив цей рубіж.

Ворскла у матчі 11 туру української Прем'єр-ліги поділила очки з Вересом (2:2).

У цьому матчі результативним ударом відзначився нападник полтавців Микола Ковталюк.

За інформацією УПЛ, цей гол став 900 для Ворскли у матчах елітного дивізіону чемпіонатів України.

Ворскла стала четвертим клубом в історії, якому підкорився цей рубіж.

Найкращими бомбардирами полтавців в УПЛ є Руслан Степанюк – 29 голів, Ахмед Янузі – 28 та Владислав Кулач – 27.

Після 11 турів Ворскла набрала 10 очок та посідає 12 місце в УПЛ.

Раніше стали відомі суддівські призначення на найближчий 12 тур УПЛ.