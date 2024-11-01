Ворскла стала лише четвертим клубом УПЛ, який підкорив цей рубіж.
Микола Ковталюк, ФК Ворскла
01 листопада 2024, 12:23
Ворскла у матчі 11 туру української Прем'єр-ліги поділила очки з Вересом (2:2).
У цьому матчі результативним ударом відзначився нападник полтавців Микола Ковталюк.
За інформацією УПЛ, цей гол став 900 для Ворскли у матчах елітного дивізіону чемпіонатів України.
Ворскла стала четвертим клубом в історії, якому підкорився цей рубіж.
Найкращими бомбардирами полтавців в УПЛ є Руслан Степанюк – 29 голів, Ахмед Янузі – 28 та Владислав Кулач – 27.
Після 11 турів Ворскла набрала 10 очок та посідає 12 місце в УПЛ.
Раніше стали відомі суддівські призначення на найближчий 12 тур УПЛ.