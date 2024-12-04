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Олександрія — Динамо Київ 0:0

Олександрія: Єрмаков — Кравченко (Скорко, 90), Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Ковалець (Козак, 64), Ващенко, Мишньов (Шостак, 75) — Безерра, Філіппов (Кулаков, 75), Бєляєв (Костишин, 63).

Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Попов, Михавко, Вівчаренко — Бражко, Михайленко (Рубчинський, 90) — Волошин, Буяльський, Кабаєв (Караваєв, 68) — Ванат.

Попередження: Кравченко — Бражко