Україна
04 грудня 2024, 17:27
Динамо Київ та Олександрія без голів завершили першу частину двобою
Із забитими м'ячами команди Руслана Ротаня та Олександра Шовковського попросили нас зачекати до вихідних.
Олександрія — Динамо Київ, фото УПЛ
04 грудня 2024, 17:27
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Олександрія — Динамо Київ 0:0
Олександрія: Єрмаков — Кравченко (Скорко, 90), Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Ковалець (Козак, 64), Ващенко, Мишньов (Шостак, 75) — Безерра, Філіппов (Кулаков, 75), Бєляєв (Костишин, 63).
Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Попов, Михавко, Вівчаренко — Бражко, Михайленко (Рубчинський, 90) — Волошин, Буяльський, Кабаєв (Караваєв, 68) — Ванат.
Попередження: Кравченко — Бражко