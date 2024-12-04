Україна

Хавбек киян поділився своїми думками після гри з Олександрією.

Півзахисник київського Динамо Микола Михайленко прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти Олександрії (0:0).

"Звичайно, був дуже радий усіх побачити, дуже багато хороших теплих моментів тут було пережито разом із командою. Найбільше хотілося сьогодні тут здобути перемогу. Усі старалися, була хороша гра та багато боротьби.

Як оціниш перше коло УПЛ? Я вважаю, що нам є куди рухатися. Є багато моментів, які треба покращувати. Будемо тренуватися та старатися досягти цього якнайшвидше.

Олександрія — це хороша команда, в них хороша організація. Вони так само рухаються від матчу до матчу, це в них добре виходить. Значить, мікроклімат у них теж хороший. Я лише радий за них. До того ж це дуже добре для нас, адже це конкуренція, на фоні таких команд ми можемо дивитися на свій рівень та прогресувати.

Коли сходяться дві команди, які добре підготовлені — і тактично, і технічно, і індивідуально — то зазвичай багато боротьби на полі. Сьогодні в обох команд було багато бажання, але ані нам не вдалося реалізувати свої моменти, також в Олександрії було кілька нагод. На сьогодні матч закінчився так, а вже в наступному поєдинку будемо старатися перемогти", — наводить слова Михайленка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Олександрія – Динамо Київ.