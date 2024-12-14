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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 17-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють криворізький Кривбас та львівські Карпати.

Криворізький Кривбас та львівські Карпати зіграють на стадіоні Гірник у сімнадцятому турі української Прем'єр-ліги.

Юрій Вернидуб, після перемоги над одеським Чорноморцем (3:1), залучив до стартового складу Романчука в центрі оборони, тоді як Вакулко зіграє в центрі поля.

Владислав Лупашко, на тлі розгрому рівненського Вересу (5:0), використав із перших хвилин Альвареса в центральному трикутнику, тоді як Очеретько та Стеніо повернуться на фланги атаки.

Кривбас: Маханьков — Понєдєльнік, Романчук, Драмбаєв, Дібанго — Ілич — Д. Кузик, Твердохліб, Вакулко, Микитишин — Соса.

Запасні: Кліщук, Хома, Конате, Бізімана, Бандейра, Аморозо, Задерака, Ндомбазі, Луньов, Хомченовський, Шевченко, Каменський.



Карпати: Кемкін — Полегенько, Бабогло, Педросо, Мірошніченко — Чачуа, Альварес, Бруніньйо — Очеретько, Ігор, Стеніо.

Запасні: Кінарейкін, Адамюк, Підлепенець, Тлумак, Рябов, Клименко, Векляк, Костенко, Шах, Домчак, Саків.



Гра Кривбас — Карпати почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.