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Наставник Олександрії поділився своїми думками після гри з ЛНЗ.

Головний тренер Олександрії Руслан Ротань прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти черкаського ЛНЗ (1:1).

"В першу чергу ми сьогодні переживали після того моменту, який стався з Каплієнком. Дуже переживали всі – не тільки його команда, а й ми також. Це важливий момент, що все добре, і слава Богу, що все так закінчилося. Але для нас цей епізод, мабуть, був переломний – ми стали іншою командою. З чим це пов'язано? Звісно, що в кінці року дуже часто буває, що у когось квиточки кудись – на велосипед, на поїзд, і всі з валізами думають, що вже все діло зроблено.

Якщо брати в цілому гру, я вважаю, що до цього моменту гра була повністю під нашим контролем, і чесно, не було куди переживати. Але що потім сталося – це просто… Думаю, що тільки чоловіча розмова пояснить нам, що сталося. Тому що, я вже вам сказав: це звичайний чемоданний настрій.

Це у нас залишиться в роздягальні, але від цього легше не стає. Факт того, що ми загубили два очки – це однозначно. Очки все одно в кінці рахують, але я вважаю, що ми не повинні були сьогодні губити ці бали. Вони дуже потрібні для нас були.

Коли кожен займається своєю справою, коли є структура, коли є організація – воно протягом сезону приносило нам результат. Коли починає хтось себе продавати, хтось займається не своїм ділом – звісно, що все починає плутатися, і характер гри стає туди-сюди. Ми цього не хотіли, тим паче що ми вели в рахунку. Але це проблема десь дисципліни. Я вважаю, що коли ми зберемося після Нового року, нам буде про що поговорити з хлопцями. Тому що отак от ігри повертаються в іншу сторону, як сьогодні сталося. Дуже прикро, але, мабуть, на помилках потрібно вчитися.

Звісно, що було багато позитиву в першій половині сезону. Повторюся: якщо не брати ці останні 20 хвилин, все було на повному позитиві. Але ці 20 хвилин іноді перекреслюють ту роботу, яку ти робиш. Хлопці зробили дуже великий об’єм роботи, вони свою роботу перекреслили, коли ось це зухвальство – не знаю, як це назвати, яким словом – це догравання матчу, не хотіти перемагати – футбол завжди карає за це.

Найголовніше для мене – наступний матч, і тільки від цього відштовхуватися. Нам багато чого потрібно змінювати – в першу чергу ментальність нашу. Друге: якщо ми прагнемо до чогось високого, ми повинні бути повними професіоналами, повинні, починаючи з початку роботи, з тренування, переносити це в ігри, грати до кінця. Тільки так можна зростати. Кожен добивається своїх цілей – гравці, тренери. Хтось покращує рівень, хтось стає гравцем національної збірної. Це все від праці. А коли це порушується – звісно, що від цього ніхто не виграє", — сказав Ротань в інтерв'ю УПЛ ТБ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Олександрія — ЛНЗ.