Северная Америка

"Чорно-золоті" розраховують на Марлона.

Центральний захисник Марлон оновив свою угоду з Лос-Анджелесом, передає офіційний сайт клубу МЛС.

Новий контракт із 29-річним бразильцем розраховано до кінця червня 2025-го. Він включає опцію продовження до кінця майбутньої кампанії та сезону-2026.

Склад Лос-Анджелеса Марлон поповнив у вересні, тоді як кількома місяцями раніше втратила чинність його угода з Шахтарем. "Гірники" придбали гравця влітку 2021-го в Сассуоло за 12 млн євро. На рахунку центрбека 22 матчі за донецький клуб у всіх турнірах.

За "чорно-золотих" бразилець провів уже вісім поєдинків (всі турніри), відзначившись одним голом.