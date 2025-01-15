Україна

Дивіться відео найкращих моментів контрольного поєдинку, що відбувся 15 січня 2025 року.

Донецький Шахтар у першому сьогоднішньому контрольному матчі на навчально-тренувальних зборах у Туреччині обіграв софійський ЦСКА (1:0).

Єдиний та переможний гол для команди Маріно Пушича був забитий у середині другого тайму, коли на 75 хвилині результативним ударом відзначився Віктор Цуканов.

Для "гірників" це перша перемога на зборах після нічийного результату з загребським Динамо.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Шахтар — ЦСКА Софія:

Шахтар — ЦСКА Софія 1:0

Гол: Цуканов, 75.

Шахтар: Фесюн, Дрозд (Швед, 67), Грам (Назарина, 46), Фарина, П. Енріке, Степаненко, Бондаренко, Глущенко (Цуканов, 46), Невертон, Сікан, Траоре.