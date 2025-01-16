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Маріно Пушич дав оцінку спарингам "гірників".

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич прокоментував перемоги своєї команди у двох контрольних матчах дня проти софійського ЦСКА (1:0) та болгарського Лудогорця (4:0).

"Першою ціллю є набуття фізичних кондицій, як це завжди є під час міжсезоння. Ми дуже старанно працювали в обох матчах.

Перша гра була важкою, більше грою між двома відмітками в 60 метрів – у воротарських майданчиках обох команд майже нічого не відбулося в першому таймі. Я думаю, що в певних ситуаціях ми могли діяти набагато краще, але були стабільними в захисті, тож це добре. Це була змішана команда, дехто грав на іншій позиції, і я вважаю, що вони грали по-дорослому в другому таймі. Ми вирішили грати один в один через усе поле з чотирма нападниками, продовжували атакувати та старанно працювати і забили заслужений гол. Тому загалом я вважаю, що ця перша гра була чудовим і складним тренуванням, де ми доклали багато зусиль і зрештою перемогли. Це дуже важливо, бо команда знову показала максимальний характер в останній частині матчу, граючи тільки з трьома захисниками. Мені сподобалося те, що я побачив у заключній частині першого спарингу.

Другий матч, безумовно, був іншим, рівень суперника вищий, але те, як ми провели його, зрілість, з якою грали з м’ячем та без м’яча, були на високому рівні. І мені дуже сподобалося те, що я побачив, особливо коли ви розігруєте ситуації так, як робили це ми, забиваючи чотири дуже гарні голи і не пропускаючи. Хоча ми мали три-чотири моменти, де могли краще відреагувати з точки зору пресингу. Але загалом я можу бути задоволеним. І також ця гра була чудовою для нас у фізичному плані, гра з хорошим суперником. Це був дуже гарний день для нас.

Це міжсезоння, товариські матчі, і якщо я хочу щось спробувати, якщо маю якісь ідеї, то це саме час їх реалізувати. Радію, що зробив це, аби побачити певні моменти, подивитися на футболістів на різних позиціях, це був правильний момент, щоб спробувати. Думаю, їм досить непогано це вдалося.

Маємо кілька днів на тренування та відновлення після цих двох матчів. Важливо було відіграти 90 хвилин, що більшість гравців зробили сьогодні. Потім намагатимемося якомога краще підготуватися до першого матчу з Брестом. Попереду є ще кілька днів, тож нам потрібно відновитися, і потім я думатиму про цю гру знову.

Усі заслуговують на компліменти за своє ставлення, докладені зусилля і стиль гри протягом більшої частини часу", — наводить слова Пушича прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар — ЦСКА Софія.