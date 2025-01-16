Україна

Команда Олександра Шовковського продовжує підготовку до поновлення участі у Лізі Європи.

Київське Динамо у другому контрольному матчі за день на навчально-тренувальних зборах у Туреччині обіграло болгарський ЦСКА 1948 з рахунком 4:1.

Рахунок у матчі було відкрито на 29 хвилині, коли Олександр Тимчик вивів Владислава Ваната на ворота, але йому завадив голкіпер — м'яч долетів до Миколи Шапаренка, який вразив у порожні ворота.

Потім на 33 хвилині Костянтин Вівчаренко увірвався до штрафного майданчика з лівого флангу та прострілив на Ваната – 2:0.

На старті другого тайму Маріо Ілієвскі відіграв один м'яч, вийшовши віч-на-віч з воротарем "біло-синіх" після передачі з глибини. Через пару хвилин Віталій Буяльський прорвався у штрафний майданчик і віддав передачу на Назара Волошина, який прибрав захисника та пробив точно у ворота.

На 75 хвилині кияни встановили остаточний рахунок на табло — Волошин промчав правим флангом та віддав у штрафний майданчик на Ваната, який оформив дубль.

Нагадаємо, у першому сьогоднішньому спарингу Динамо обіграло словенський Марибор (2:0).

Свій наступний матч Динамо проведе в основному етапі Ліги Європи проти турецького Галатасарая – гра відбудеться 21 січня.

Динамо Київ — ЦСКА 1948 4:1

Голи: Ілієвскі, 47 — Шапаренко, 28, Ванат, 32, 76, Волошин, 48.

Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Біловар, Михавко, Вівчаренко — Михайленко, Волошин, Кабаєв, Шапаренко, Буяльський — Ванат.

ЦСКА 1948 (стартовий склад): Марінов, Даскалов, Вєлічков, Перейра, Ценов, Вітанов, Хатамото, Кірілов, Бузон, Скіортіно, Дімітров.