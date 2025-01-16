Україна

Дивіться відео найкращих моментів контрольного поєдинку, що відбувся 16 січня 2025 року.

У другому контрольному матчі за один день київське Динамо здобуло перемогу над болгарським ЦСКА 1948 (4:1).

У складі команди Олександра Шовковського голами відзначились Микола Шапаренко, Назар Волошин та Владислав Ванат, який оформив дубль. У болгарської команди єдиний м'яч забив Маріо Ілієвскі.

Нагадаємо, у першому сьогоднішньому спарингу Динамо обіграло словенський Марибор (2:0).

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Динамо Київ — ЦСКА 1948:

Динамо Київ — ЦСКА 1948 4:1

Голи: Ілієвскі, 47 — Шапаренко, 28, Ванат, 32, 76, Волошин, 48.

Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Біловар, Михавко, Вівчаренко — Михайленко, Волошин, Кабаєв, Шапаренко, Буяльський — Ванат.

ЦСКА 1948 (стартовий склад): Марінов, Даскалов, Вєлічков, Перейра, Ценов, Вітанов, Хатамото, Кірілов, Бузон, Скіортіно, Дімітров.