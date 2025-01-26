Нападник Олександрії увійшов до списку гравців, на який найчастіше фолять.
Безерра, УПЛ
26 січня 2025, 14:48
Гравець Олександрії Хуан Безерра став лідером за кількістю зароблених фолів. Суперники 36 разів порушували проти нього правила.
Найбільше фолів в першій частині УПЛ сезону 2024/25 на собі заробили:
1 Безерра (Олександрія) – 36
2 І. Мединський (Оболонь) – 34
3 Яшарі (ЛНЗ) – 34
4 А. Челядін (Ворскла)– 28
5 О. Хобленко (Чорноморець) — 28
Нагадаємо, першим зимовим новачком чернівецької Буковини став ексгравець Олександрії Родіон Плакса.