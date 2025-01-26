Гравець Олександрії Хуан Безерра став лідером за кількістю зароблених фолів. Суперники 36 разів порушували проти нього правила.

Найбільше фолів в першій частині УПЛ сезону 2024/25 на собі заробили:

1 Безерра (Олександрія) – 36
2 І. Мединський (Оболонь) – 34
3 Яшарі (ЛНЗ) – 34
4 А. Челядін (Ворскла)– 28
5 О. Хобленко (Чорноморець) — 28

Нагадаємо, першим зимовим новачком чернівецької Буковини став ексгравець Олександрії Родіон Плакса.