Теді Цара висловився про перехід в УПЛ.
Теді Цара, Олександрія
28 січня 2025, 12:25
Новачок Олександрії Теді Цара прокоментував свій трансфер до клубу УПЛ.
"Мені подобається структура команди та їхній стиль гри. Я переглянув кілька матчів Олександрії та відзначив, що їхній підхід мені близький.
Вони грають організовано, з акцентом на командну роботу – і це те, що мені імпонує. Я свідомо обрав цю нову пригоду, бо вірю, що тут зможу розкрити свій потенціал і допомогти команді досягти максимальних результатів", – розповів Цара.
Угода з 24-річним албанцем розрахована до 31 травня 2028 року. Теді став першим албанським гравцем в історії Олександрії. Він перейшов із Партізані.