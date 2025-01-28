Україна

Теді Цара висловився про перехід в УПЛ.

Новачок Олександрії Теді Цара прокоментував свій трансфер до клубу УПЛ.

"Мені подобається структура команди та їхній стиль гри. Я переглянув кілька матчів Олександрії та відзначив, що їхній підхід мені близький.

Вони грають організовано, з акцентом на командну роботу – і це те, що мені імпонує. Я свідомо обрав цю нову пригоду, бо вірю, що тут зможу розкрити свій потенціал і допомогти команді досягти максимальних результатів", – розповів Цара.

Угода з 24-річним албанцем розрахована до 31 травня 2028 року. Теді став першим албанським гравцем в історії Олександрії. Він перейшов із Партізані.