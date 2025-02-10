Україна

Марʼян Швед поділився враженнями від спарингу із Зімбру.

Півзахисник донецького Шахтаря Мар'ян Швед прокоментував перемогу своєї команди у контрольному матчі проти Зімбру (3:0).

"Добре, що перемогли, але це товариська гра, підготовка до майбутніх офіційних матчів у чемпіонаті, тому я вважаю, що головним завданням було підтягнути свої фізичні кондиції та виконати установку тренера.

Досить було важко, звичайно. По-перше, тому що давно я стільки не грав – 90 хвилин, а по-друге, тому що команда суперника доволі непогано контролювала мʼяч. І в сьогоднішній грі було важливо набігати ту дистанцію, яку нам потрібно.

Забитий м'яч? Ну там взагалі атака була спочатку, я прострілював – вони відбилися. І Назарина підхопив мʼяч, віддав мені в центр, а я обробив під праву ногу і пробив – рикошетом мʼяч залетів у ворота.

Гадаю, з кожним днем ми прогресуємо, наші кондиції дедалі краще. Тому, вважаю, до початку сезону ми підійдемо у повній бойовій готовності", — наводить слова Шведа прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар — Зімбру.