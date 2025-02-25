Україна

Новачок ЛБ висловився про поразку від Шахтаря в УПЛ.

У рамках 18-го туру української Прем'єр-ліги донецький Шахтар здобув мінімальну перемогу над Лівим Берегом завдяки єдиному голу Мар'яна Шведа.

Новоспечений півзахисник "лебедів" Дмитро Шастал поділився враженнями від результату протистояння з "гірниками" і свого дебюту за новий клуб в офіційних матчах.

"Важко вриватися в чемпіонат проти такого суперника, але я сподіваюся, що це задасть тон нашій майбутній роботі, і в майбутньому буде трошечки легше.

Зараз важко сказати на емоціях, чим задоволені. Хотілося б, щоб було більше у нас нагод, створити небезпеку біля чужих воріт, бо замало їх було, на жаль.

Моя гра проти Шахтаря? Команда програла – тому нічого, крім поганого, не можу сказати, вибачте.

Гравці Шахтаря використали свої нагоди, у них було багато нагод. За допомогою своєї майстерності, за рахунок класу використали свої нагоди", — заявив Дмитро Шастал в ефірі УПЛ ТБ.

Дивитися відео гола та огляд матчу Шахтар — Лівий Берег ви можете на Football.ua.