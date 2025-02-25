Україна

Артем Бондаренко поділився своїми думками після гри із київською командою.

Півзахисник донецького Шахтаря Артем Бондаренко прокоментував перемогу своєї команди у матчі 18 туру УПЛ проти Лівого Берега (1:0).

"Перемога справді була нелегкою, але ми знали, що буде дуже складна гра, тому що такий суперник — ми і в першому колі дуже складно з ними грали. Але ми щасливі, що змогли дотиснути, перемогти і рухаємося далі.

У другому таймі ми почали просто грати трохи сконцентрованіше і, напевно, психологічно розуміли, що потрібно більше атакувати, більше тиснути, піднімати темп гри.

Так вийшло, що змогли забити, але дуже складно створювати якісь моменти на такому полі. Поле, можливо, не давало нам проявити більше якості — дійсно тієї якості, яка була потрібна", — сказав Бондаренко в ефірі УПЛ ТБ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар — Лівий Берег.