Україна

Гравець юнацької команди Динамо прагне до чергового чемпіонства.

Голкіпер Динамо U-19 Вячеслав Суркіс поділився враженнями від переможного виїзного матчу з полтавською Ворсклою, у якому "біло-сині" перемогли з рахунком 3:0, а також заявив про чемпіонські амбіції.

"Ми памʼятаємо торішній приклад, коли ми вийшли з зимової перерви з відставанням "мінус чотири". Три очки – це, по суті, нічого.

Аби наздогнати Шахтар, нам достатньо перемогти в очній зустрічі. Крок за кроком ми спокійно рухаємось до нашої мети – другого чемпіонства поспіль.

Ми будемо сконцентровані на кожну гру, неважливо хто буде суперником, будемо робити все можливе, аби не втрачати очки до гри з Шахтарем, виграти в очній зустрічі і сподіватись, що суперник десь втратить очки. Гадаю, вони мають десь оступитися", — сказав Суркіс.

Нагадаємо, у матчі 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА київське Динамо у серії пенальті поступилося Аталанті.