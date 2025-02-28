Україна

Клуб попрощався із функціонером.

Генеральний директор Руху Ігор Дедишин залишає свою посаду та покидає "жовто-чорних". Про це повідомляє офіційний сайт львів'ян.

Дедишин займав цю посаду із 2019 року.

"Жовто-чорні" під керівництвом Ігоря Дедишина стали помітною частиною Львова і завоювали серця багатьох фанатів. Про Рух говорять в контексті одного з впізнаваних елементів міста Лева, що лише зайвий раз підкреслює успішну роботу Ігоря Михайловича як в спортивній, так і в комерційній та медійній площині. Його візія розвитку клубу та філософія сформували не лише поточний, а й майбутній шлях Руху", — йдеться у заяві клубу.

Нагадаємо, Едсон повернувся у Рух після оренди.