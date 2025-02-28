Україна

Дарійо Срна вважає, що Георгій Судаков ще не досяг свого найвищого рівня.

Спортивний директор донецького Шахтаря Дарійо Срна прокоментував ситуацію із півзахисником Георгієм Судаковим, яким активно цікавився Наполі.

"По-перше, по Судакову була одна конкретна пропозиція. Десь шість-вісім місяців тому. Було багато запитань, але Наполі, я думаю, був найконкретніший з них усіх. Я думаю, що футболісти повинні показувати на полі свої якості, результат команди, а потім із часом і трансфер трапиться.

Шахтар ніколи не залишав футболіста, якщо його треба було продавати. Ми вчасно продаємо. Тому, я впевнений, що так буде з багатьма футболістами. Судаков — дуже важливий футболіст для Шахтаря і збірної України. У нього все ще попереду, він дуже молодий.

Судакову ще треба багато працювати, щоб бути готовим до топ-клубу, як були готові Фернандіньо, Дуглас Коста, Тейшейра, Мхітарян. Йому ще треба пройти те, що допоможе йому перейти в європейський топ-клуб", — наводить слова Срни Football Hub.

Нинішнього сезону 22-річний українець провів 25 матчів, у яких забив десять голів та віддав три гольові передачі.