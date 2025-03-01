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Наставник Олександрії поділився своїми думками після гри з "гірниками".

Головний тренер Олександрії Руслан Ротань прокоментував поразку своєї команди у матчі 19 туру УПЛ проти донецького Шахтаря (0:3).

"До 60 хвилини, мені здається, Шахтар не завдав жодного удару по наших воротах, все було, в принципі, під контролем. Мабуть, усе почалося з якоїсь такої помилки нашої, коли був у нас м’яч, і ми собі привезли. Після цього ми якось почали нервувати, і вже далі, скажімо так, такі, для нас вони нелогічні, голи, але потрібно відзначити: це майстерність. Мабуть, тому Судаков і коштує 60 мільйонів, що вирішує долю таких матчів.

А так я задоволений хлопцями. В принципі, нам сьогодні все вдавалося. Я вважаю, результат не по грі, ми не заслуговували на таку поразку. Тому нічого страшного, ми з таких поразок будемо сильніші. Ця гра однозначно нам в плюс, навіть за такого рахунку дуже багато позитиву було. Нічого, далі є наступний матч.

Ми зіграли дуже компактно, ми не дали створити Шахтарю досить багато моментів – це вже великий плюс. І щодо нашої гри в атаці – також хотілося більш агресивно. Ми і налаштовували хлопців, особливо в третій зоні, щоб ми доставляли м’ячі в штрафну, щоб туди вбігали, були більш агресивними. Також нам над цим потрібно працювати, ми хочемо витискати максимум з наших моментів. Я думаю, що якщо ми будемо працювати з таким ставленням та з такою наснагою… Ми грали сьогодні з чемпіоном і я вважаю, що грали на рівних. Те, що програли, – думаю, цей матч тільки нас навчить бути кращими.

У футболі без помилок ніяк. Були проблеми в нас з балансом. Звичайне вибивання від воріт, підбір, і ми не були готові повертатися назад. Є моменти, над чим працювати, але я не бачу в цьому проблеми, ці проблеми вирішуються за рахунок командних взаємодій і на тренуваннях. Ми це все поправимо.

Останні заміни на 74-й хвилині? Важке поле, гравці трошки підутомилися, тому ми хотіли, щоб свіжі гравці додали нам інтенсивності. В принципі, ми були націлені на те, щоб не зберегти рахунок, а забивати м’яч хотіли більше. Іноді так матч розвертається, як сьогодні. Нічого страшного в цьому немає", — сказав Ротань в інтерв'ю УПЛ ТБ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар — Олександрія.