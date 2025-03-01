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Наставник "гірників" поділився своїми думками після гри з Олександрією.

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Олександрії (3:0).

"Це була дійсно складна гра, особливо перший тайм. Команди не зуміли створити дуже велику кількість нагод. Можливо, в нас було на одну-дві більше, але це дійсно гра, яка проходила під егідою тактичного протистояння. Як ми, так і опонент були дійсно дуже дисциплінованими в кожному моменті гри. У другому таймі ми спробували внести зміни в нашу позиційну гру, також збільшити динаміку. Я вважаю, що хлопці дійсно виконали чудову роботу. Це та реалізація, яку я хотів побачити. Вони провели дійсно достойну зрілу гру. Ми не дозволили створити опоненту дуже багато нагод, також гарно зіграли на стандартах. Це була дійсно складна гра з обох боків, але сьогодні ми заслужили перемогу, особливо по ходу другого тайму.

Як я й наголосив, перша половина зустрічі минула під егідою складного протистояння для обох сторін. Ми не дозволили багато створити їм, вони не дозволили створювати нам також. Як я вже наголошував, я намагався внести зміни в першу чергу в динаміку протистояння, здійснивши заміни. Я вважаю, що хлопці, які увійшли в гру, дійсно зуміли задовольнити мій запит.

Судаков, на жаль, кілька тижнів був поза грою через травму, він не міг тренуватися з командою. Учора в нього було лише перша повноцінна тренувальна сесія з командою, тому, звичайно, йому потрібно було дуже гарно попрацювати, аби повернутися в гру. Але я з ним поспілкувався та почув, що він дійсно готовий грати, готовий допомогти команді. Звичайно, його б не вистачило сьогодні на цілий матч, але він залишався готовим вийти на поле, якщо б команді це знадобилося – що, власне, і було сьогодні потрібно. Він дійсно професіонал, людина, яка викладається на 100 відсотків, гравець високих як індивідуальних, так і командних характеристик. Як на мене, сьогодні він повністю виправдав подібне реноме та показав, який вплив здійснює на команду своєю роботою, своїм ставленням. Як на мене, фантастичний виступ у його виконанні. Я дійсно радий бачити його сьогодні на полі.

Боротьба за чемпіонство ще більше загострюється? Безумовно, у футболі все можливо. У Динамо був доволі гарний гандикап по ходу сезону, однак чемпіонат – це змагання на дистанції, кожен матч важливий. Маю чесно визнати, що Динамо – фаворит цього сезону, в них чудовий відрив, зараз карти в їхніх руках, але, як я й наголосив, ми зробимо зі свого боку все, щоб нівелювати цю різницю", — сказав Пушич в інтерв'ю УПЛ ТБ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар — Олександрія.