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Наставник "вовків" поділився своїми думками після гри з "моряками".

Головний тренер житомирського Полісся Імад Ашур прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти одеського Чорноморця (3:1).

"Перший тайм. Треба відверто казати й віддати належне хлопцям. Дуже енергійний, дуже змістовний, результативний, міг бути ще більш результативним. Головне, що нівелювали переважну більшість нагод суперника. Мені здається, що був лише один поступ до наших воріт, це сподобалось. В другому таймі не сподобався пенальті, звісно, нікому це не подобається. І, можливо, десь дали трохи більше простору супернику. Добре, що зреагували після пенальті, знайшли свій гол, були ще нагоди. В цілому, якщо брати загально, то позитивні враження від сьогоднішнього протистояння.

Погана реалізація? Коли Гуцуляк прилетів, я не знаю як м’яч не опинився у воротах, це нереально, значить на наступну гру залишив. Нарешті Льоша відзначився, всі цього чекали, це теж позитивна подія. Моментів було на декілька матів, головне, щоб ці відкладені голи знайшли своє місце на табло в наступних матчах.

В принципі, була реакція на те, що в другому таймі з якоюсь вальяжністю на підсвідомості почали, потім трохи за це поплатились пропущеним голом. Звісно це, так чи інакше, буде впливати. Це розуміння для нас, що ми не можемо давати таких нагод. Суперник, звісно, робить свою справу, але, на мою думку, в сьогоднішньому матчі все було в наших руках. Тому добре все, що закінчується добре. Добре, що сьогодні реакція була відповідною, і, все ж таки, знайшли нагоду зафіксувати переможний рахунок. Бо ми розуміємо, що це повернення після зимової павзи, не супер старт. Зараз, нарешті, треба було дістатися до цього моменту, де буде більше позитивного, більше цілісного, і того, що ми хочемо бачити. Ну, й перемоги звісно. Сьогодні перемога, з Інгульцем перемога, різні трошки, але тим не менш, всі зараз хочуть перемоги. Сюди люди приходять, вболівають за кожного з хлопців, але тим не менш, всі потім хочуть, щоб перемагали. Я думаю, зараз ми знаходимося в непоганому моменті з точки зору фундаменту, який було збудовано для того, щоб говорити, що будемо далі перемагати кожну гру. Але, ви ж бачите, може відбуватись все що завгодно.

Дебют Данила Безкоровайного? Данило зараз намагається дістатись тієї форми, яка буде дозволяти йому суттєво більший час. Знаючи Даню, на поле він рветься як скажений. Сьогодні якраз була хороша нагода тому, що в нас Руслан Бабенко повернувся в загальну групу буквально чотири дні тому. В цей момент використали нагоду, щоб безпечніше довести до кінця останні хвилини. Для Данила було ідеально вийти й відбити всі потуги суперника, декілька разів він прийняв участь в них. Я дуже радий за його повернення. Звісно, всі очікували, що це повернення буде трошки іншим, але на зборах травма трохи дала про себе знати. Я думаю, всі мають бути раді, й Данило радий, і вболівальники, я чув як вони його вітали з поверненням на поле. Тому, це ще один позитивний момент сьогоднішньої гри.

Від матчу до матчу, кожному доведеться конкурувати за позицію. Але ми бачили на прикладі першої частини сезону, що цей головний біль потім може змінитися на інший. Все що завгодно може бути, я хлопцям постійно кажу, що це конкуренція, треба конкурувати, треба своє місце виборювати. Для цього треба працювати над своїми індивідуальними вимогами, щоб покращуватись. І, знову ж таки, все може дуже швидко змінюватись. Той же Матіч в першій половині сезону — це яскравий приклад того, як все дуже швидко змінюється. Зараз він конкурує, б’ється за своє місце, але ця конкуренція, вона здорова. Це дуже приємний головний біль звісно, але з іншої сторони хочеться щоб всі хлопці розуміли, що ситуація має бути максимально об’єктивною, і, наскільки це можливо, справедливою. Не всі можуть бути з цим згодними, але чи є щось максимально об’єктивне в нашому житті, всеодно хтось має приймати рішення", — наводить слова Ашура прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Полісся — Чорноморець.