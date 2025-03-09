Україна

Центральний оборонець "гірників" може допомогти команді у відборі до ЧС-2026.

Захисник Шахтаря Дієго Арройо отримав дебютний виклик до національної збірної Болівії, що у кваліфікації до чемпіонату світу – 2026 зіграє зі збірною Перу (21 березня) та збірною Уругваю (25 березня).



Раніше Арройо залучався до молодіжної збірної Болівії, у складі якої в січні став учасником чемпіонату Південної Америки – 2025 (U20). Після 12 турів збірна Болівії із 13 очками посідає сьоме місце в турнірній таблиці південноамериканської відбіркової групи.



"Я дуже радий своєму першому виклику до національної збірної і дуже пишаюся тим, що зможу представляти свою країну. Перехід до Шахтаря багато в чому сприяв моєму зростанню як футболіста, я дуже щасливий перебувати в цьому клубі", — сказав Арройо.

Раніше Арройо прокоментував свій перехід до табору "гірників" під час війни в Україні.