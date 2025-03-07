Україна

Сьогодні футболіст має вилетіти до України.

Вінгер Атлетіко Мінейро Аліссон Сантана продовжить свою кар'єру в українській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє Globo Esporte.

За інформацією джерела, у послугах 19-річного бразильця зацікавлений донецький Шахтар, який вже погодив трансфер футболіста.

Сума трансферу складе 14 мільйонів євро, а ще два мільйони євро передбачені у якості бонусів. Також бразильський клуб збереже 10-15% прав на контракт гравця, яким нещодавно цікавився Лестер.

Також наголошується, що сьогодні Сантана має вилетіти в Україну для проходження медичного огляду та підписання контракту строком на п'ять із половиною років.

Аліссон провів 42 матчі за Атлетіко Мінейро, в яких забив три м'ячі та віддав один асист.

У своєму останньому матчі Шахтар не зміг обіграти Кривбас (1:1), що погіршило шанси "гірників" на чемпіонський титул у боротьбі з київським Динамо.