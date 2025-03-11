Україна

Бразилець не хоче повертатися до України.

Вінгер київського Динамо Вітіньо не хоче повертатися в Україну після оренди в Інтернасьйоналі, проте він заявив, що на даний момент жодних переговорів немає.

"Поки що жодних розмов про продовження моєї оренди немає. Я прийшов сюди з думкою допомогти команді під час мого перебування в клубі.

Якщо у мене буде шанс залишитися в Інтернасьйоналі, я залишуся", — наводить слова Вітіньо Antenados no Futebol з посиланням на Grenal 445.

Нинішнього сезону Вітіньо провів 11 матчів, у яких забив п'ять голів. Його оренда розрахована до літа цього року, а контракт із "біло-синіми" до літа 2026 року.

Раніше повідомлялося, що Інтернасьйонал може викупити Вітіньо у Динамо.