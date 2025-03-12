Україна

Форвард Олександрії поділився своїми думками після гри з Оболонню.

Нападник Олександрії Олександр Філіппов прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Оболоні (4:0), у якому він оформив дубль.

"Ми, звичайно, гарно налаштовувалися на цю гру. І ви ж бачите, особливо після першого тайму, ми дійсно грали і результативно, і агресивно, тому що розуміли, що Оболонь – це така бойовита команда, котра нав’язує свою гру, у котрої бійцівські якості. Тому ми повинні були не програти в цьому, і це добре, що ми не програли в бажанні, в бійцівських якостях і реалізували ті моменти, котрі в нас були.

Ми, звичайно, розуміли та бачили їхні останні ігри, тому розуміли, як вони діятимуть. Ми бачили декілька епізодів, як вони можуть грати – і за рахунок довгих передач, і за рахунок коротких та середніх, з виходом від воріт. Тому добре, що в нас вийшло запресингувати суперника та змусити їх помилитися, реалізувати ті моменти, котрі в нас були.

Перш за все приємно, тому що перемогли. Було важливо перемогти перед великою паузою, тому гарний настрій був перед грою. Це добре, що мої голи приносять команді залікові пункти", — сказав Філіппов в інтерв'ю УПЛ ТБ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Олександрія – Оболонь.