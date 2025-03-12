Україна

Руслан Ротань поділився своїми думками після гри з "пивоварами".

Головний тренер Олександрії Руслан Ротань прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Оболоні (4:0).

"Думаю, що дійсно ця гра сподобалася вболівальникам перш за все. Вона сподобалася і тренерському складу, і, думаю, всім – тим, що, мабуть, дуже важливо те, що хлопці почули нас, те, що настрій на гру, максимальна концентрація і, скажемо так, дати супернику той темп, який дасть нам можливість володіти грою і, в принципі, результатом, – те, що і вийшло.

Тому ми дуже задоволені хлопцями, ми добилися від них цього. В принципі, матч для нас уже в першому таймі був досить комфортним за рахунок того, що ми мали дуже класну мотивацію на матч, була дисципліна.

І найголовніше – це коли ми зіграли практично на помилках суперника, де ми, коли губили м’ячі, одразу ж вступали у відбір і відбирали ці м’ячі. Воно так і вийшло – ті голи, які прийшли до нас якраз після нашого контрпресингу", — наводить слова Ротаня прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Олександрія – Оболонь.