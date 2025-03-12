Україна

Футболіст провів 90 матч у елітному дивізіоні чемпіонату України у складі Вереса.

Рівненський Верес у матчі 21 туру УПЛ розгромив житомирське Полісся (5:1).

У цьому матчі взяв участь капітан рівненської команди Валерій Кучеров, для якого це був 90 матч у складі Вереса в елітному дивізіоні чемпіонату України.

Таким чином Кучеров повторив клубний рекорд за кількістю матчів в УПЛ. Раніше його утримував Володимир Новак із 1995 року.

Також додамо, що дебютна гра Кучерова у складі "червоно-чорних" пройшла 24 липня 2021 року проти Колоса (0:0).

Найближчими переслідувачами Кучерова є Віталій Дахновський (83) та Микола Гайдучик (80).

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Верес — Полісся.