Україна

Богдан Бойчук поділився своїми емоціями та розповів про враження від атмосфери на трибунах у Кубку України.

Вінгер Буковини Богдан Бойчук прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/4 фіналу Кубка України проти Вікторії (2:1).

"Звичайно, я дуже радий, що ми виграли та оформили вихід у півфінал Кубка України. Всі емоції залишилися десь на полі.

Ми очікували, що буде багато боротьби, що гра буде важка. Можливо, не все, що ми запланували, вдалося реалізувати на полі, але головне – це результат. Ми виграли 2:1 і крокуємо турніром далі!

Не засмучений, що не забив. Головне те, що ми здобули перемогу і вийшли до півфіналу, а все інше – дрібниці.

Атмосфера на трибунах неймовірна! Таке відчуття було, що граємо у Лізі чемпіонів! У Чернівцях люблять футбол та вміють вболівати на трибунах. Підтримка була на найвищому рівні!", — наводить слова Бойчука прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Буковина – Вікторія.