Україна

Наставник "вовків" поділився своїми думками після гри з Вересом.

Головний тренер Полісся Імад Ашур прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/4 фіналу Кубку України проти Вереса (1:0).

"Скільки нервових клітинок втратив я не порахую, але, якщо в роках, то може роки три-чотири.

Можливо в першому таймі ми більше хвилювалися про те, щоб нівелювати ті проблеми, з якими зіштовхнулись в попередній грі. А в другому таймі вже більше нав'язували те, що самі хотіли робити. Звісно було дуже важко, поле неймовірно важке. Яке б взуття не підбирали, дуже важко. Ви бачили, що й наші гравці страждали й їх гравці так само. Добре що обидві команди не використали ці моменти, бо було б дуже прикро.

Суперник нічого не змінив з точки зору плану на гру. Тобто прямолінійність, передачі в розрахунку на виграну боротьбу. До цього нам довелось і вдалось адаптуватись. Перший тайм був дуже різний з точки зору того, хто володів ініціативою. В другому таймі вже була більш свідома ініціатива на нашу користь.

Прикро, що не реалізували моменти. А так, дуже багато морально-вольових якостей, бажання поборотись за свою гідність. Це було присутнє, хлопцям дуже вдячний за це тому, що і близько не ідеальний матч. Тут не треба навіть ні про що говорити, але ми розуміємо, що було не про ідеальний матч, а про результат.

До останніх хвилин, до останніх секунд суперник, так чи інакше, намагався завантажувати м'яч в наш майданчик і нам треба було догравати до кінця. Якби був рахунок 0:0 і десь хвилин за п'ять до кінця стався цей гол, можливо було б десь легше. Звісно ми дуже хотіли забити цей гол, і не один, якщо відверто казати. Так чи інакше, добре що він прийшовся, коли б він не прийшовся. Але точно розслаблятись ми не могли до фінального свистка в жодному випадку. Мені здається, хлопці це дуже добре усвідомлювали, хоч вже й важко було, по факту 120 хвилин, з доданим часом більше, ближче до 130. Треба віддати їм належне, що відлягло зараз, а можливо ще ні, але може згодом, в дорозі додому.

Жоден матч не буває ідеальним, жоден. Може за відчуттями він більше подобатись з точки зору того, коли був виконаний план на гру чи не виконаний, чи сподобався він естетично. Ми зараз не про естетику говоримо абсолютно. Ми знали яке буде поле, знали яка буде запекла боротьба від суперника. Тут точно не було вже ніяких несподіванок. Відповідно мені дуже сподобалось, що ми впорались саме з цим компонентом — з боротьбою. Що ми нав'язували цю боротьбу. Мені сподобалось, що навіть в ситуаціях, де ми припускались певних помилок, що допрацьовували до кінця, не даючи м'ячу опинитись у воротах. Так, були загострення в суперника, але потрібно віддати належне хлопцям, які догравали кожен епізод. Якби всі моменти біля воріт забивалися, то рахунки в матчах були зовсім інші.

Звісно, не сподобався певний відрізок першого тайму тому, що в якийсь момент занадто багато було деталей. Десь хтось міг не допрацювати дуель, десь хтось послизнувся, десь хтось звернув увагу не на той орієнтир, який треба. Ці моменти вже потім впливають на загальну картину. В першому таймі трошки ось цей загальний фон був сумбурний. В перерві зробили певні корективи. Сподобалась реакція на другий тайм, і як гру довели до кінця. Були ще нагоди, на жаль, вже не реалізовані. В першу чергу, має подобатись те, що ми витративши стільки енергії здобули те, що є найважливіше, як не крути.

Мені хочеться дуже довго говорити про гру, але коли суперник робить абсолютно все, щоб не давати втілювати плани, нам доводиться знаходити в собі резерви, щоб, в першу чергу, подбати про кінцевий рахунок, про результат. На це треба бути бійцями, бути чоловіками, бути вовками. Дуже вдячний хлопцям тому, що це було те, що нам на цей момент треба. Особливо, враховуючи наш попередній матч з Вересом.

Заміна Віале у перерві? Це була тактична заміна, назвемо це так. Зі здоров'ям у нього все добре. Сподіваюсь, що в хлопців не вилізе нічого несподіваного. Але обійшлося наче. Найближчими двома днями подивимось, зараз у нас ще менше часу на відновлення, будемо шукати резерви морально-вольових", — наводить слова Ашура прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Верес — Полісся.