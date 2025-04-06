Україна

Наставник криворіжців поділився своїми думками після гри з Олександрією.

Головний тренер Кривбасу Юрій Вернидуб прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти Олександрії (0:2).

"Хочу почати цю пресконференцію трошки з інших слів. Сьогодні вся наша країна, думаю, оголосила День жалоби в зв’язку з тим, що два дні тому російські агресори нанесли удар іскандером по Кривому Рогу — 19 людей загинуло, з них дев`ять — дітки. Втрата людини — це тяжко, а коли гинуть діти — це найстрашніше. Також, наскільки я знаю, на сьогоднішній день 76 поранених. Але ви бачите для наших клятих ворогів росіян нічого святого немає. Мені дуже шкода, я хочу схилити голову перед усіма тими, хто загинув. Всім рідним і близьким хочу побажати триматись. Нічого не повернеш, це дуже тяжко. Я не можу уявити свої почуття, якби моя дитина чи онук постраждали.

Що стосується футболу, сьогодні була гарна гра з хорошим суперником. Олександрія цьогоріч — дуже потужна команда, яка виборює найвищі місця. На мій погляд, гра була рівна. Єдине – Олександрії більше пощастило і вони забили. Ми не забили, тому і пограли 0:1. Сама гра сподобалась, як зі сторони Олександрії, так і з нашого боку — осмислена, через пас, атакуюча. Я подякував хлопцям за гру та сказав тримати вище голови і рухатись далі.

Що може чекати Кривбас після завершення сезону? Це внутрішня кухня клубу. Я думаю, треба дочекатись кінця чемпіонату, а потім вже будемо розмовляти. Поки що на цю тему я не буду нічого казати. Ви читали моє інтерв’ю: ми розмовляємо з президентом, домовляємось, життя покаже. Ще є час, девʼять ігор, тому я не хочу думати про контракт. Треба спочатку чесно відпрацювати, як потрібно, а потім, будемо дивитись, як буде далі.

Також і по хлопцям. Дійсно є шість-сім хлопців у яких закінчуються контракти і вони поки що їх не продовжили. Будемо працювати. Навіть на сьогоднішній грі у нас 19 футболістів, з них десять на полі і воротар. В заявці — 22, ще мінус два воротарі – залишається ще девʼять футболістів. З девʼяти футболістів у нас три українці і шість іноземців.

Правила ніхто не відміняв, тут треба не переборщити та не зробити ставку на іноземців, щоб потім не страждати і думати, де брати українців. Можливо, будемо робити акцент на нашу академію, на наших вихованців — Шевченко, Каменський. Багато хлопців беремо з дубля на тренування, дивимось на них. Всім даємо шанс. Мені важко сказати, що буде далі, адже ви бачите ситуацію в Кривому Розі, інших містах України. Головна задача — довести цей чемпіонат до кінця.

Сьогодні ми виїхали о 8:45. Наскільки я знаю, тут немає готелів, де можна розмістити команду. Така ж сама ситуація у наших суперників, які приїжджають до нас, адже у Кривому Розі немає готелів, на жаль. Хоча їх було дуже багато. Тому команди вимушені ночувати в Кропивницькому. Зараз всім тяжко, всі в рівних умовах. Що стосується погоди, вчора ми тренувались і була гарна погода, сьогодні вранці — холодніше, це середина весни, ми повинні бути готові до погодних змін. Але це не те, про що я хочу говорити. Ні, погода нам не завадила. Ми були в рівних умовах з Олександрією. Єдине, вони грали вдома", — наводить слова Вернидуба прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Олександрія — Кривбас.