Україна

Хавбек київської команди поділився своїми думками після гри з "біло-синіми".

Півзахисник Лівого Берега Євген Банада прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти київського Динамо (0:2).

"Безумовно, київське Динамо – це дуже хороша команда і, напевно, майбутній чемпіон України. Вітаю суперника з хорошою грою та перемогою. Ми грали до кінця, але дещо втрачали концентрацію. Клас є клас. Завжди непросто грати проти таких суперників.

Я вперше вийшов на гру з капітанською пов’язкою і для мене це дуже важливо. Дякую за таку довіру.

Наприкінці матчу почали грати більш активно та агресивно, але на жаль, на початку протистояння були скутими. Ми налаштовувалися зіграти у свій футбол, але не вийшло.

Попереду на нас очікують дуже важливі домашні матчі проти Колоса та Полісся", — наводить слова Банади прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо Київ – Лівий Берег.