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Наставник львів'ян поділився своїми думками після гри з Полісся.

Головний тренер львівських Карпат Владислав Лупашко прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти житомирського Полісся (1:1).

"Ми дуже засмучені. Багато готувалися до матчу і багато чого вдалось реалізувати… Завжди не вистачає слів після втрат таких перемог. Вважаю, була рівна гра. Ми забили перші, мали втримати перевагу, розширювати її. Полісся змусило нас притискатись до своїх воріт. Вагому роль у матчі зіграли важкі погодні умови.

Не було особливого налаштування на гру. Незважаючи на те, що ми граємо на виїзді, граємо проти Полісся – ми маємо грати першим номером та контролювати гру. В цілому я задоволений. Нам потрібно працювати над своєю ментальністю, змінювати її. Якщо ми плануємо збудувати хороший проєкт, ми не повинні дивитись на емблему на грудях суперника. Ми маємо розуміти, що перебіг гри на полі залежить тільки від нас. Ці моменти є важливими для нас. Ми не можемо вимикатись у матчах, де ведемо у рахунку. Прикро, але є, як є. Я вдячним гравцям за самовіддачу та сміливу гру.

Наприкінці матчу було два схожих моменти, які трактувались арбітром по-різному? Звісно, шкода, що так сталось. Гравці емоційно реагують на подібні моменти, коли відчувають несправедливість. Це прикро. Чомусь для Полісся такі моменти повторюються. Проти ЛНЗ зарахували гол, зараз не призначили пенальті, коли голкіпер б’є нападника кулаком в голову. Контакт був, він не грав у м’яч. У моменті з пенальті у наші ворота арбітр пішов дивитись VAR, у моменті біля воріт Полісся – ні. Це наштовхує на погані думки. Тому гравці так бурхливо реагували. Неприємно. Ці моменти залишили для нас найбільший осад. Емоції всередині вирують. Зараз я не можу підібрати слів. Потрібно це пройти та бути сильнішим.

Підтримка вболівальників була фантастичною. Ми дуже вдячні їм. Великий клуб ніколи не буде побудовано без підтримки вболівальників. Ти можеш показувати будь-який футбол, але без підтримки у тебе нічого не вийде. Найбільша цінність нашого клубу – це велика фан-база. Ми хочемо її збільшувати своєю самовіддачею. Все, що ми робимо на футбольному полі – це все для вболівальників", — наводить слова Лупашка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Полісся – Карпати Львів.