Важливі три пункти для "гірників".
Маріно Пушич, getty images
11 квітня 2025, 20:14
Головний тренер донецького Шахтрая підбив підсумки переможного матчу 24-го туру української Прем'єр ліги з черкаським ЛНЗ (4:1). Його слова наводить УПЛ ТБ.
"Неймовірна перемога. На даному відрізку сезону — це найважливіший момент. Ми провели гідну гру, особливо з урахуванням першого тайму.
Це нормальне явище, коли ви маєте перевагу у рахунку в три м'ячі у першому таймі, а у другій половині можете трохи знизити інтенсивність. Втім загалом ми провели потужну гру. У першому таймі ми визначили перебіг подій на другу половину зустрічі. Тепер нам слід готуватися до наступних матчів.
Я знаю, що у Марлона є чудові бомбардирські якості. Він вже демонстрував це у кількох попередніх матчах. Сьогодні я визначив для нього певну роль у грі. Вважаю, він впорався із нею на відмінно. Разом з тим, він також зумів відзначатися двома забитими м'ячами та результативною передачею. Це також демонструє наскільки впевнено сьогодні ми зіграли, як команда. Я хотів би висловити компліменти всій своїм хлопцям", – заявив Пушич.