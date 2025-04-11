Україна

Важливі три пункти для "гірників".

Головний тренер донецького Шахтрая підбив підсумки переможного матчу 24-го туру української Прем'єр ліги з черкаським ЛНЗ (4:1). Його слова наводить УПЛ ТБ.

"Неймовірна перемога. На даному відрізку сезону — це найважливіший момент. Ми провели гідну гру, особливо з урахуванням першого тайму.

Це нормальне явище, коли ви маєте перевагу у рахунку в три м'ячі у першому таймі, а у другій половині можете трохи знизити інтенсивність. Втім загалом ми провели потужну гру. У першому таймі ми визначили перебіг подій на другу половину зустрічі. Тепер нам слід готуватися до наступних матчів.