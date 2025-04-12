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Олександр Каравєв поділився своїми думками після гри з Кривбасом.

Захисник київського Динамо Олександр Каравєв прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Кривбасу (2:0).

"Звісно, важкувато, але такі реалії, потрібно пристосовуватися до них. Не було б війни, тоді не було б подібних проблем.

У нас усі ігри ключові, з Лівим Берегом у попередньому турі також була ключова гра. Якби там не виграли, то все було б по-іншому. Наступний матч буде ще важливішим. Із кожним поєдинком усе важче й важче, незалежно від суперника, адже кожна команда хоче відібрати в нас очки, а ми прагнемо набирати максимум.

Чи було завдання забити швидкий мʼяч? Конкретно такого плану не було. Ми завжди намагаємося дотримуватися обраного плану на гру — звісно, це дисципліновано зіграти як в атаці, так і в обороні. Важливо позаду грати на нуль, а попереду в нас є дуже кваліфіковані виконавці, які в будь-який момент можуть створити гольову нагоду.

Ви самі все бачите, який у Ярмоленко досвід та клас. Я тішуся, що маю змогу грати поруч із такими легендами, як Ярмоленко, Буяльський. Це такі миттєвості, які в будь-який момент можуть закінчитися.

Не хочу обговорювати суддівство, розумію, що в них також важка робота. Бувають помилки на полі, звичайно, як і в футболістів. На мою субʼєктивну думку, арбітри намагаються судити чесно по відношенню до обох команд, незаангажовано, тож у мене до суддів ніколи питань немає.

Після вилучення у першу чергу потрібно було проявити характер, відпрацювати за вилученого партнера, оскільки розуміли, що така команда, як Кривбас, дуже добре тисне й уміло атакує навіть у рівних складах, а маючи на одного гравця менше, тим паче було важко проти них. Але, в той же час, у такі моменти можна спіймати суперника на контратаках, адже вони великими силами йдуть вперед, а в нас, повторюся, попереду є гравці, які вміють створювати моменти та реалізовувати їх.

Це був найбільш емоційний матч для Динамо у весняній частині чемпіонату? На даному етапі, напевно, так. Знаю особисто Юрія Миколайовича, як віг може налаштувати команду, тож чудово розумію, з яким настроєм суперники виходили на гру", — наводить слова Караваєва прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Кривбас — Динамо Київ.