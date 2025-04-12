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Руслан Ротань поділився своїми думками після гри з Рухом.

Головний тренер Олександрії Руслан Ротань прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти львівського Руху (1:1).

"Тяжкий матч проти фізично достатньо сильної команди і проти групи працюючих… В яких там вони футболках? Тому вони все зробили, щоб ми сьогодні зіграли внічию.

Якщо коментувати матч, то, мабуть, це мала бути переможна гра для нас. Суперник завдав одного удару по воротах – і забив гол, а ми, на жаль… Не скажу, що в нас було дуже багато моментів, але були шанси, де ми мали збільшувати рахунок.

Я не знаю, показують у вас в студії пенальті. Ви розумієте, мене зараз трошки дратує те, що, хто там на ВАР сидить, навіть не покликав подивитися цей момент. Це для мене… Якщо вони хотіли зробити нічию сьогодні – вони її зробили, ми їх вітаємо. Треба привітати групу цих красавчиків.

Якщо вони хочуть судити – нехай судять чесно. А то як з першої хвилини суперники грають агресивно, стрибають. Вісім, дев'ять, фолів, щоб показати картку – а в нас один фол, і нам показують картку. Це для мене… Я дуже розчарований. І дуже задоволений хлопцями, що вони в цих обставинах прагнуть перемагати. От що важливо.

З чим це пов’язано – думаю, ви самі все знаєте. Ми граємо перший матч з Рухом – на 90 хвилині вони дивляться пенальті п'ять хвилин і знаходять його. А тут вони навіть не хочуть іти подивитися. Може, там заснув хтось на ВАР?

Головна мета – хлопці сидять, вони все віддали для того, щоб порадувати вболівальників, щоб наш український футбол був конкурентоздатним у цих умовах. А група цих – не знаю, як їх назвати – хлопців, блін, які виходять і псують це все – навіщо?

Добре, якщо ми не потрібні – я не проти. Але ж не псуйте для вболівальників. Ви ж як мінімум повинні покликати його, щоб він подивився, якщо він сліпий. Ну так? Тому за це я дуже розчарований, за результат дуже розчарований. Цей матч мав бути виграшним для моєї команди", — сказав Ротань в ефірі УПЛ ТБ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Рух — Олександрія.