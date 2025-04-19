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Ігор Суркіс поділився своїми думками після перемоги "біло-синіх" над "пивоварами".

Президент київського Динамо Ігор Суркіс прокоментував перемогу свого клубу над Оболонню (3:0) у матчі УПЛ.

"Матч видався дуже важкий, тому що Оболонь ставить перед собою завдання залишитися у Прем’єр-лізі так само як ми ставимо завдання виграти чемпіонство. У суперника дуже грамотний тренер, який дуже добре підготував команду до цієї гри. Я думаю, наші хлопці з перших хвилин не очікували, що буде така гра: боротьба один в один, хороші виходи з оборони в атаку. Словом, була дуже насичена гра.

Ярмоленко зробив свою справу, забивши перший м’яч, після чого стало значно легше. Зазвичай з такими командами завжди стає легше після того, як вони пропускають. Я задоволений тим, що ми здобули три очки й рухаємося далі до своєї мети.

Стабільність Ярмоленка — це майстерність та стабільність нашого ключового гравця. Тому, що вміють робити на футбольному полі такі майстри, як Ярмоленко, Буяльський, мають вчитися багато футболістів, у тому числі холоднокровності. Вони є прикладом того, як робити усе, щоб команда досягала результату.

Я люблю такі матчі, коли команда суперника грає не лише на оборону, а й на атаку. Глядачі приходять на стадіон, щоб побачити гру, а не як одна з команд автобусом з одинадцяти футболістів стоїть у своєму штрафному майданчику. Оболонь грала у той футбол, який сповідує тренер. Повторюся, сам футбол мені дуже сподобався.

Загалом, можу сказати, що, коли закінчиться війна, футбол розвиватиметься семимильними кроками. У нас є багато талановитої молоді, крім того, приїздитимуть легіонери. Ми будемо запрошувати якісних легіонерів. У них вже не буде страху грати в нашій країні, стадіони будуть заповнені, глядачі гнатимуть свої команди уперед. Це буде зовсім інший футбол, такий, як був до війни.

Ми ставимо завдання перемагати у кожному матчі. Але виграти хочуть усі команди. Будемо показувати гру, яку можемо продемонструвати на цей момент у конкретній грі.

Буковина — команда Першої ліги у півфіналі — це сенсація? Маємо дуже серйозно налаштовуватися на Буковину, тому що їм нічого втрачати – вони стрибнули вище голови. Буде дуже важка гра, але, сподіваюсь, що ми все ж потрапимо у фінал", — наводить слова Суркіса прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо Київ – Оболонь.