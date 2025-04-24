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Валерій Бондар поділився своїми думками після кубкової гри.

Захисник донецького Шахтаря Валерій Бондар прокоментував перемогу своєї команди у півфінальному матчі Кубка України проти Полісся (1:0).

"Радість була, можна так сказати, спокійна, тому що дуже важкий шлях був саме до фіналу Кубка України. Думаю, на нашому шляху до фіналу були найсильніші суперники, яких взагалі можна уявити. Тому, вважаю, це не спустошеність, а просто ми можемо видихнути, що нарешті виграли у Полісся, і трошки легше вже буде грати із ними наступні матчі, розуміючи, що можемо забивати мʼячі цій команді. Але мушу зазначити, що ми мали дуже багато моментів, аби вирішити долю матчу ще в основний час.

Цій команді також можна забивати, як і всім іншим. Тому що в тих матчах, що були в нас до цього, ми мали дуже багато моментів, але… Я не знаю, може, вони роблять якісь процедури там з воротами, що в нас нічого не залітає ніколи. І дуже важко, ви ж бачили, коли було також багато моментів, які ми могли реалізувати, але дотягнули до додаткового часу. Слава Богу, виграли цей матч, і нехай тепер Шахтар насниться Поліссю.

Гадаю, матч був дуже гарний для вболівальників, дуже цікавий для експертів, тренерів. Але найголовніше для нас – це перемога, вихід у фінал. Це важливо і в емоційному плані, адже наступний поєдинок – українське класико з Динамо Київ. І ми також розуміли: якщо вийдемо у фінал, там також гратимемо з Динамо. У принципі, я вважаю, що організація гри була гарною, ми були готові до всього, що Полісся могло нам протиставити, але добре все зробили, на хорошому рівні, і вся команда – великі молодці.

Повернення Дмитра Різника додавало впевненості? І Діма, і Кіріл, і Твардовський у нас є – це воротарі, які мають дуже гарні якості. Діма грає частіше, має вже впевненість, але ми впевнені в кожному нашому гравцеві.

Я дуже радий, що ми гратимемо саме з Динамо у фіналі, давно вже такого не було. Сподіваюся, буде великий ажіотаж. Дуже гарний стадіон, дуже гарні вболівальники, дуже гарне поле. Думаю, усе буде на найвищому рівні. І побачити за останні три тижні два матчі Шахтар – Динамо, гадаю, це буде дуже цікаво", — наводить слова Бондаря прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Полісся — Шахтар.