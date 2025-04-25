Україна

Шевченко відкликав членство Зінченка у Виконкомі УАФ — Степаненко зайняв його місце.

25 квітня 2025 року під час Конгресу Української асоціації футболу у Будинку футболу в Києві президент УАФ Андрій Шевченко ухвалив рішення відкликати членство Олександра Зінченка у Виконкомі асоціації.

Це рішення стало несподіваним для багатьох, адже Зінченко, який зараз є захисником лондонського Арсенала, раніше активно працював у футболі на адміністративних посадах.

Замість Зінченка до складу Виконкому УАФ було обрано півзахисника Тараса Степаненка, який зимою 2025 року залишив донецький Шахтар і перейшов до турецького клубу Еюпспор.

Раніше повідомлялось, що Андрій Шевченко висловив довіру Сергію Реброву.