Українець побив рекорд, який тримався 32 роки.
Єгор Твердохліб, ФК Кривбас
08 травня 2025, 22:40
Кривбас у перенесеному матчі 21 туру УПЛ розгромив Лівий Берег (4:0).
У цьому матчі оформленим дублем відзначився півзахисник криворіжан Єгор Твердохліб.
Таким чином, 24-річний українець побив рекорд Ігоря Ніченка, який тримався 32 роки – тоді криворіжці вперше виступили в елітному дивізіоні країни.
Цього сезону Твердохліб забив 13 м'ячів, тоді як на рахунку Ніченка було 12 голів.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Кривбас — Лівий Берег.