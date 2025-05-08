Україна

Українець побив рекорд, який тримався 32 роки.

Кривбас у перенесеному матчі 21 туру УПЛ розгромив Лівий Берег (4:0).

У цьому матчі оформленим дублем відзначився півзахисник криворіжан Єгор Твердохліб.

Таким чином, 24-річний українець побив рекорд Ігоря Ніченка, який тримався 32 роки – тоді криворіжці вперше виступили в елітному дивізіоні країни.

Цього сезону Твердохліб забив 13 м'ячів, тоді як на рахунку Ніченка було 12 голів.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Кривбас — Лівий Берег.