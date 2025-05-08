Україна

Хавбек криворіжців поділився своїми думками після гри з Лівим Берегом.

Півзахисник Кривбасу Денис Кузик прокоментував перемогу своєї команди у перенесеному матчі УПЛ проти Лівого Берега (4:0).

"Дуже гарна гра вийшла: забили чотири голи. Дуже раді, що нас, можна сказати, прорвало, адже попередні два матчі ми не забивали. Але зробили висновки і забили цього разу чотири голи. Рухаємось далі, попереду три дуже важливі матчі. Зараз святкуємо, а далі готуємось до наступного суперника.

Так, я не забивав ще в цьому сезоні. Дуже радий цьому голу. Що тут ще можна сказати. Дуже радий.

Лівий Берег непогано грає в обороні, тому спочатку було важко їх розхитати. Але врешті-решт ми це зробили — забили гол і вони розкрились. Нам на цьому наголошували — вони розкриваються саме після забитого голу. Ми довели справу до кінця і забили ще три мʼячі", — наводить слова Кузика прес-служба клубу.

Дивитися відео голів та огляд матчу Кривбас — Лівий Берег ви можете на Football.ua.