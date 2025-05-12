Україна

Команда покращила своє становище в турнірній таблиці.

Захисник Руху Ростислав Лях прокоментував важливу домашню перемогу над «Вересом» у чемпіонаті України. Він підкреслив, що команда виконала заплановану стратегію і повністю заслужила три очка.

"Це була довгоочікувана домашня перемога. Матч був непростим, але Рух цілком заслужено здобув три очка, і нам вдалося потішити наших вболівальників цікавою грою. Також приємно, що команда піднялась у турнірній таблиці, тож всі ми задоволені результатом.

Лях відзначив, що команда ретельно готувалася до матчу, враховуючи сильні та слабкі сторони Вереса: "Ми знали, що рівняни грають в силовий футбол і добре грають на підборі. Нашим планом була нейтралізація цих сторін Вереса, і ми змогли це виконати.

Гравець також додав, що в команді відсутні настрої про завершення сезону чи відсутність мотивації: "Ми молоді футболісти, нам ще є чому вчитись. Кожен матч важливий для нашого прогресу", — підсумував Лях.

Рух — Верес 2:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ