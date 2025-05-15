Україна

Українець може поповнити склад "драконів" та стати суперником Анатолія Трубіна.

Півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков може продовжити свою кар'єру у чемпіонаті Португалії. Про це повідомляє Glorioso 1904 з посиланням на Record.

За інформацією джерела, керівництво "драконів" знову повернулося до кандидатури 22-річного українця після зимової відмови, коли Порту пропонував 15 мільйонів євро за 50% прав на гравця.

Порту хоче спробувати поборотися за гравця з Наполі, який вже зробив першу пропозицію "гірникам" у розмірі 35 мільйонів євро.

Зазначається, що Шахтар хоче виручити за гравця збірної України близько 40 млн євро, а Порту розглядає Георгія як заміну Ніко Гонсалесу, який взимку перейшов до Манчестер Сіті.

Цього сезону Судаков провів 36 матчів, у яких забив 13 голів та віддав шість асистів.

Напередодні Судаков прокоментував своє майбутнє після перемоги у фіналі Кубка України над київським Динамо.